Ломидзе: Россияне продолжают экономить на экскурсиях и шопинге

Майя Ломидзе: «Хочется отметить, что свои расходы на экскурсии, сувениры и другие виды шопинга россияне планомерно снижают год от года. И этот сезон – не исключение. По отзывам принимающих компаний на курортах и в городах разных стран россияне экономят все больше. Видимо, опрос в следующем году покажет, что расходы на сувениры выберут менее 1%, а расход на экскурсии – менее 10% респондентов», - предположила Майя Ломидзе в эфире НСН.

