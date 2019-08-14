Ломидзе: Россияне продолжают экономить на экскурсиях и шопинге
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Вступило в силу положение о государственном надзоре за туроператорами
Вступило в силу положение о государственном надзоре за туроператорами. Минэкономразвития со вторника получило право проверять туроператоров в сфере выездного туризма на основе риск-ориентированного подхода с целью защиты туристов от недобросовестных фирм.
Майя Ломидзе: «Главная сложность, главная неопределенность этого положения состоит в том, что система критериев, на основе которых Минэкономразвития будет проверять туроператоров, пока не разработана. Минэкономразвитию дается примерно шесть месяцев на проработку этих самых критериев, по которым туроператоров будут внепланово проверять, после чего будут предприниматься какие-либо меры, которые позволят предотвратить неприятные инциденты, чреватые для туристов потерей денег и испорченным отдыхом»,- рассказала НСН Майя Ломидзе.
Названы самые популярные направления бархатного сезона у россиян
Названы самые популярные направления бархатного сезона у россиян. В пятерку самых популярных авианаправлений в этом году вошли Сочи, Анталия, Барселона, а также Москва и Тиват. Привлекательнее в 2019 году стали Стамбул и Санкт-Петербург.
Майя Ломидзе: «Туристы выбирают отдых на этих направлениях после 15 сентября, когда мы видим явное снижение цен как на авиабилеты, так и на размещение, когда во всех перечисленных городах (включая Санкт-Петербург) погода еще комфортная и когда точно нет туристов с детьми. То есть, когда начинается самый настоящий бархатный сезон»,- отметила она, общаясь с НСН.
Стали известны наиболее значительные затраты россиян в путешествиях
Стали известны наиболее значительные затраты россиян в путешествиях. 45% респондентов назвали самой затратной частью покупку билетов. Второе место по объему затрат занимает проживание, его выбрали 28% опрошенных. Еду, в качестве самой затратной части путешествия, выделили 12% респондентов, экскурсии – 11%, сувениры – около 1%.
Майя Ломидзе: «Хочется отметить, что свои расходы на экскурсии, сувениры и другие виды шопинга россияне планомерно снижают год от года. И этот сезон – не исключение. По отзывам принимающих компаний на курортах и в городах разных стран россияне экономят все больше. Видимо, опрос в следующем году покажет, что расходы на сувениры выберут менее 1%, а расход на экскурсии – менее 10% респондентов», - предположила Майя Ломидзе в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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