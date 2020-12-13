Стало известно, как Путин встретит Новый год
Президент России Владимир Путин проведет Новый год традиционно с родными. Об этом рассказал в фильме «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Где он [Путин] будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно», — цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, президент никогда не отдыхает полноценно. Он выразил надежду, что на предстоящих новогодних праздниках Владимир Путин «может быть, как-то дух переведет».
Ранее экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН рассказал, что в Кремле новогодних корпоративов не проводят.
«Президент накануне (26 декабря 2019 года - прим. НСН) провёл прием в Большом театре. Этой традиции уже второй год, раньше прием проводил в Кремле. А вот, чтобы коллективом были какие-то торжества, я не помню. Нет такого протокола. В свое время праздники для детей устраивали профсоюзы, вручали подарки», - рассказал Шевченко.
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