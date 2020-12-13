Стало известно, как Путин встретит Новый год

«Где он [Путин] будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, президент никогда не отдыхает полноценно. Он выразил надежду, что на предстоящих новогодних праздниках Владимир Путин «может быть, как-то дух переведет».

Ранее экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН рассказал, что в Кремле новогодних корпоративов не проводят.

«Президент накануне (26 декабря 2019 года - прим. НСН) провёл прием в Большом театре. Этой традиции уже второй год, раньше прием проводил в Кремле. А вот, чтобы коллективом были какие-то торжества, я не помню. Нет такого протокола. В свое время праздники для детей устраивали профсоюзы, вручали подарки», - рассказал Шевченко.

