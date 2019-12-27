Новогоднего корпоратива в Кремле не будет

27 декабря 201911:13
Наталья Шатова

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко рассказал НСН о традициях празднования Нового года первыми лицами страны.

Владимир Путин предпочитает проводить Новый год с родными и близкими. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что президент в канун праздника оказывается в разных частях России. «И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает», - добавил Песков.

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН рассказал, что в Кремле новогодних корпоративов не проводят.

«Президент накануне провёл прием в Большом театре. Этой традиции уже второй год, раньше прием проводил в Кремле. А вот, чтобы коллективом были какие-то торжества, я не помню. Нет такого протокола. В свое время праздники для детей устраивали профсоюзы, вручали подарки», - рассказал Шевченко.

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Своими планами на новогоднюю ночь поделись некоторые известные политики. Так Владимир Жириновский праздник будет отмечать с семьей, первое утро 2020-го года собирается провести я за праздничным завтраком в ресторане.

Геннадий Зюганов рассказал, что непременно выслушает выступление президента по телевизору. А на столе у него будет жареная картошка «по-зюгановски», ее рецепт глава КПРФ придумал еще в студенческие годы.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов будет встречать Новый год в кругу близких. Из угощений он предпочитает традиционные салаты: «Селедка под шубой», «Оливье», а также холодец. В новогодние каникулы Миронов отправится в путешествие по России, обязательно туда, где много снега.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
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