Новогоднего корпоратива в Кремле не будет

Владимир Путин предпочитает проводить Новый год с родными и близкими. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что президент в канун праздника оказывается в разных частях России. «И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает», - добавил Песков.

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН рассказал, что в Кремле новогодних корпоративов не проводят.

«Президент накануне провёл прием в Большом театре. Этой традиции уже второй год, раньше прием проводил в Кремле. А вот, чтобы коллективом были какие-то торжества, я не помню. Нет такого протокола. В свое время праздники для детей устраивали профсоюзы, вручали подарки», - рассказал Шевченко.