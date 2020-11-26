В Кремле назвали «желтизной» публикацию о «знакомой Путина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что посмотрел вышедшее накануне публикацию-расследование издания «Проект» о Светлане Кривоногих, которая, по утверждениям авторов материала, является близкой знакомой главы государства Владимира Путина.

Песков назвал эту публикацию малоубедительной и «провокационной желтизной», которая «не тянет на серьёзный материал». Утверждения в публикации представитель Кремля счёл «де-факто голословными», передаёт «Интерфакс».

По словам Пескова, Кремлю известно, что будут появляться новые материалы. С его точки зрения, «ничего в этом особого нет».

В расследовании, в частности, говорилось, что Светлана Кривоногих в начале 2000-х годов вошла в капитал ряда крупных компаний, в том числе банка «Россия». Авторы публикации назвали её владелицей горнолыжного курорта «Игора» и оценили общие активы её семьи в 7,7 миллиарда рублей.

