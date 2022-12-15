Стало известно, как продлить жизнь смартфону

По его словам, попадания пыли в разъем можно избежать, если чистить его каждые два-три месяца. При этом выполнять процедуру нужно очень осторожно, чтобы не повредить контакты.

Новиков посоветовал использовать тонкие иголки или зубочистки и жидкости с большим содержанием спирта.

Гаджеты, которые находятся на подзарядке, не стоит использовать из-за угрозы взрыва аккумулятора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

