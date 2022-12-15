Стало известно, как продлить жизнь смартфону
Одним из уязвимых мест, которое влияет на работу смартфона, является порт для зарядки аккумулятора, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Николая Новикова.
По его словам, попадания пыли в разъем можно избежать, если чистить его каждые два-три месяца. При этом выполнять процедуру нужно очень осторожно, чтобы не повредить контакты.
Новиков посоветовал использовать тонкие иголки или зубочистки и жидкости с большим содержанием спирта.
Гаджеты, которые находятся на подзарядке, не стоит использовать из-за угрозы взрыва аккумулятора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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