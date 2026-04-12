Патриарх Кирилл: Надежду на спасение души имеют те, кто исполняет Божий закон
12 апреля 202608:01
Надежду на спасение души и вечную жизнь имеют те, кто исполняет Божий закон и живет по Божьим заповедям, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление патриарха Московский и всея Руси Кирилла.
Он поздравил верующих с Пасхой и призвал не совершать зло и неправду, что является условием спасения. «Да поможет Господь нам прощать тех, на кого мы в обиде», - отметил патриарх.
Ранее в РПЦ заявили, что градус вражды в обществе является признаком Второго пришествия. Об этом говорит повышение градуса вражды в обществе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
