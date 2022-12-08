Эксперт посоветовал не пользоваться гаджетами во время зарядки из-за риска взрыва
Гаджеты, которые находятся на подзарядке, не стоит использовать из-за угрозы взрыва аккумулятора. Об этом рассказал генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт отметил, что теоретически во время подзарядки устройства разрешено звонить по гаджету с заводским или оригинальным аккумулятором.
«Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать», — указал Кусков.
Также специалист рассказал, что использование ресурсоемких приложений во время подзарядки может привести к порче аккумулятора. Однако можно разово использовать гаджет для поиска в Интернете.
Кусков посоветовал на время зарядки устройства снимать чехол, чтобы избежать перегрева аккумулятора, а также использовать другой гаджет для работы. Эксперт пояснил, что высокие температуры отрицательно сказываются на жизненном цикле батареи, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 935 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 794 / сут.
- Эксперт посоветовал не пользоваться гаджетами во время зарядки из-за риска взрыва
- СМИ указали на переломный момент в конфликте на Украине
- Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать мандарины
- Посольство РФ: санкции не заставят Россию отказаться от своего курса
- Шольц планирует вновь баллотироваться в канцлеры Германии
- Зеленский рассказал, когда может закончиться конфликт на Украине
- ФРГ отправила на Украину 20 БТР Dingo
- Россиянам пообещали повышенную пенсию в декабре
- Рябков заявил, что США приостановили диалог с Россией без объяснения причин
- Зеленский признал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru