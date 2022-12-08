Эксперт посоветовал не пользоваться гаджетами во время зарядки из-за риска взрыва

Гаджеты, которые находятся на подзарядке, не стоит использовать из-за угрозы взрыва аккумулятора. Об этом рассказал генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с агентством «Прайм».

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Эксперт отметил, что теоретически во время подзарядки устройства разрешено звонить по гаджету с заводским или оригинальным аккумулятором.

«Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать», — указал Кусков.

Также специалист рассказал, что использование ресурсоемких приложений во время подзарядки может привести к порче аккумулятора. Однако можно разово использовать гаджет для поиска в Интернете.

Кусков посоветовал на время зарядки устройства снимать чехол, чтобы избежать перегрева аккумулятора, а также использовать другой гаджет для работы. Эксперт пояснил, что высокие температуры отрицательно сказываются на жизненном цикле батареи, пишет РИА ФАН.

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Фото: РИА Новости
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