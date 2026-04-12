В РФ возникли перебои с поставками бытовой техники ушедших брендов

Настолько же выросла и стоимость логистики. Это связано с конфликтом в Персидском заливе. До этого до 60–70% такой продукции отгружалось через ОАЭ. По словам экспертов, если в ближайшее время не будут найдены альтернативные и менее затратные маршруты, уже в ближайшие месяцы бытовая техника из Европы может подорожать на 10–15%.

В настоящее время продавцы ищут альтернативные ближневосточному каналы поставок техники в РФ. Пока ритейлеры распродают имеющиеся запасы.

В целом доставка товаров в Россию будет дорожать вне зависимости от того, какой маршрут выберут их импортеры: перевозка грузов, в том числе электроники, требует топлива, цены на которое сейчас повышаются.

Ранее стало известно, что импортные товары в РФ уже подорожали до 10% из-за конфликта в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

