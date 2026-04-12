В РФ возникли перебои с поставками бытовой техники ушедших брендов
Сроки поставок в Россию бытовой техники ушедших европейских брендов, таких, как Siemens, Bosch, AEG и других — с конца февраля 2026 года увеличились в 1,5–3 раза, сообщают «Известия».
Настолько же выросла и стоимость логистики. Это связано с конфликтом в Персидском заливе. До этого до 60–70% такой продукции отгружалось через ОАЭ. По словам экспертов, если в ближайшее время не будут найдены альтернативные и менее затратные маршруты, уже в ближайшие месяцы бытовая техника из Европы может подорожать на 10–15%.
В настоящее время продавцы ищут альтернативные ближневосточному каналы поставок техники в РФ. Пока ритейлеры распродают имеющиеся запасы.
В целом доставка товаров в Россию будет дорожать вне зависимости от того, какой маршрут выберут их импортеры: перевозка грузов, в том числе электроники, требует топлива, цены на которое сейчас повышаются.
Ранее стало известно, что импортные товары в РФ уже подорожали до 10% из-за конфликта в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
