Стало известно, как правильно выбрать мясо к новогоднему столу

Стало известно о правилах выбора мяса к новогоднему столу, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на эксперта Дарью Уткину.

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По ее словам, при выборе курицы необходимо обратить поверхность, которая должна быть ровная, без слизи, синяков и кровоподтеков. Желтоватый цвет кожи указывает на то, что птицу кормили сбалансированным кормом с каротином. При этом фермерская курица отличается от ассортимента магазинов тем, что птицы выкармливались на премиальных сортах кормов и были на выгуле. В итоге мясо домашней курочки получается плотным, питательным, с насыщенным вкусом.

Что касается свинины, то цвет качественного мяса варьируется от розоватого до красноватого. Насыщенно-розовый цвет мяса может указывать на содержание химикатов, а синие и серые пятна — на порчу продукта. Уткина напоминает, что запах у свинины должен быть нейтральным, а на ощупь мясо должно быть плотным и эластичным.

При покупке говядины надо обратить внимание на упругость, мясо не должно быть рыхлым. Качественное мясо имеет приятный аромат, ровный красный цвет и только белые жировые прослойки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мясо
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