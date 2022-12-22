ВЦИОМ: 80% россиян планируют встречать Новый год дома
В этом году 80% россиян планируют встречать Новый год дома. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Еще 6% граждан собираются поехать в гости в новогоднюю ночь, а 3% - на дачу.
Также россиян спросили, что для них является главными составляющими праздника. Для большинства это семья и близкие люди (38% опрошенных ответили так), елка (23%), застолье (8%).
Важным атрибутом россияне считают и подарки. 25% граждан планируют дарить конфеты, спиртные напитки и деликатесы, 19% - косметику и сувениры. Игрушки в качестве подарков выбрали 18% опрошенных, 15% предпочитают дарить деньги.
Ранее стало известно, во сколько обойдется салат оливье в этом году. Новогодний салат подорожал на 7% по сравнению с прошлым годом. В среднем на «новогодний» салат из расчета на четверых человек придется потратить 481 рубль, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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