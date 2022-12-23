Исследование: каждый девятый россиянин потратит на празднование Нового года больше половины месячного бюджета

Каждый девятый житель России планирует потратить на празднование Нового года больше половины месячного бюджета, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

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Значительно вырос процент людей, чьи новогодние расходы, по прогнозам, превысят половину месячного бюджета. Их сейчас 11%, тогда как год назад об этом говорили лишь 2,5% опрошенных. Годом ранее 42,7% респондентов закладывали на новогодние траты менее 10% своего ежемесячного дохода. Сейчас категория этих людей сократилась до 28,8%.

Напротив, доля тех, кто готов потратить на праздники до половины месячного бюджета, возросла с 11% до 14%.

27,5% граждан намерены использовать кредитные средства, чтобы отметить новогодние праздники. Из них 2,6% сообщили, что уже взяли кредиты, 4,1% сказали, что сделают это однозначно, и 20,8% – что сделают скорее всего.

В этом году 80% россиян планируют встречать Новый год дома. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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