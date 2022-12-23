Исследование: каждый девятый россиянин потратит на празднование Нового года больше половины месячного бюджета

Значительно вырос процент людей, чьи новогодние расходы, по прогнозам, превысят половину месячного бюджета. Их сейчас 11%, тогда как год назад об этом говорили лишь 2,5% опрошенных. Годом ранее 42,7% респондентов закладывали на новогодние траты менее 10% своего ежемесячного дохода. Сейчас категория этих людей сократилась до 28,8%.

Напротив, доля тех, кто готов потратить на праздники до половины месячного бюджета, возросла с 11% до 14%.

27,5% граждан намерены использовать кредитные средства, чтобы отметить новогодние праздники. Из них 2,6% сообщили, что уже взяли кредиты, 4,1% сказали, что сделают это однозначно, и 20,8% – что сделают скорее всего.

В этом году 80% россиян планируют встречать Новый год дома. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

