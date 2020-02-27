Диетологи рассказали о правильном питании в Великий пост

Диетологи рассказали, как питаться без ущерба для здоровья тем, кто придерживается Великого поста. По словам начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежды Раевой, не стоит резко переходить на одни сырые овощи и фрукты. Такое питание негативно может сказаться на самочувствии людей с заболеваниями пищеварительной системы.

По словам специалиста, лучше всего подойдут овощи, приготовленные на пару, а также на сковородке вок. При этом продукты проходят легкую термическую обработку, пишет сайт «Подмосковье сегодня».