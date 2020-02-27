Диетологи рассказали о правильном питании в Великий пост
Диетологи рассказали, как питаться без ущерба для здоровья тем, кто придерживается Великого поста. По словам начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежды Раевой, не стоит резко переходить на одни сырые овощи и фрукты. Такое питание негативно может сказаться на самочувствии людей с заболеваниями пищеварительной системы.
По словам специалиста, лучше всего подойдут овощи, приготовленные на пару, а также на сковородке вок. При этом продукты проходят легкую термическую обработку, пишет сайт «Подмосковье сегодня».
Во время поста хорошим решением будет включить в рацион красный перец – чемпион по содержанию аскорбиновой кислоты, способный поддержать иммунитет.
Овсяные и гороховые кисели помогут нормальной работе желудочно-кишечного тракта.
По словам Раевой, животный белок во время поста можно заменить соевым протеином и протеиновыми батончиками. Помогут также богатые белком киноа, бобовые, гречка.
Есть слишком много блинов на масленичную неделю не стоит людям, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, заявила на пресс-конференции НСН врач-диетолог Маргарита Королёва.
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