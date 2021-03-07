Стало известно, как не потерять трудовой стаж людям, перешедшим на электронные трудовые книжки
В Минтруде рассказали, как не потерять трудовой стаж россиянам, которые перешли на электронные трудовые книжки, пишет «Российская газета».
Закон, разрешающий гражданам обращаться в Пенсионный фонд для включения сведений в электронные трудовые книжки весь стаж, вступает в силу с 7 марта 2021 года. В электронной трудовой книжке доступна информация с начала 2020 года, а предыдущий стаж сохраняется в бумажной версии.
При этом россияне могут обратиться в ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в бумажной трудовой.
Тем временем, трудовые книжки нового образца могут появиться в России с 2023 года.
Отмечается, что устаревшие нормативные документы будут отменены, и Минтруд примет обновленную форму трудовой книжки и новый порядок ее ведения и хранения.
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