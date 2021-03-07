Стало известно, как не потерять трудовой стаж людям, перешедшим на электронные трудовые книжки

При этом россияне могут обратиться в ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в бумажной трудовой.

Тем временем, трудовые книжки нового образца могут появиться в России с 2023 года.

Отмечается, что устаревшие нормативные документы будут отменены, и Минтруд примет обновленную форму трудовой книжки и новый порядок ее ведения и хранения.

