СМИ: В РФ с 2023 года могут появиться новые трудовые книжки

Трудовые книжки нового образца могут появиться в России с 2023 года. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на подготовленные в Минтруде документы.

Отмечается, что устаревшие нормативные документы будут отменены, и Минтруд примет обновленную форму трудовой книжки и новый порядок ее ведения и хранения. При этом документы ранее установленного образца, имеющиеся у работников, останутся действительны.

В трудовые книжки нового образца будут вносить фамилию, имя, отчество и дату рождения работника, а также сведения о его образовании, профессии и специальности.

По данным «Российской газеты», работодателей обяжут вести трудовую книжку на каждого работника, для которого данная занятость — основная. При этом сведения о трудовой деятельности дистанционных работников будут вноситься в трудовую при условии ее предоставления работодателю.

Кроме сведений о сотруднике и выполняемой им работе, трудовые книжки нового образца будут содержать данные о переводе на другую работу и об увольнении, основания прекращения трудового соглашения, сведения о наградах за успехи в работе.

