Стало известно, как мобилизованным получить выплаты от государства

По ее словам, они, а также члены их семей получат право приостановить исполнение своих обязательств по кредиту, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в специальной военной операции. При этом кредитные каникулы предоставляются на весь срок службы плюс 30 дней.

Отмечается, что для получения права на отсрочку по кредитам гражданин должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора и подать заявление не позднее 31 декабря 2023 года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала незамедлительно погасить ипотеку семьям мобилизованных россиян.

