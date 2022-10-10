Стало известно, как мобилизованным получить выплаты от государства
Россияне, попавшие под частичную мобилизацию, смогут оформить кредитные каникулы и не платить пени в случае просрочки платежа, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Любовь Боженко.
По ее словам, они, а также члены их семей получат право приостановить исполнение своих обязательств по кредиту, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в специальной военной операции. При этом кредитные каникулы предоставляются на весь срок службы плюс 30 дней.
Отмечается, что для получения права на отсрочку по кредитам гражданин должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора и подать заявление не позднее 31 декабря 2023 года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала незамедлительно погасить ипотеку семьям мобилизованных россиян.
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