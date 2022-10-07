Путин подписал законы о трудовых правах мобилизованных и кредитных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет правила предоставления кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам гражданам, призванным в армию в рамках частичной мобилизации и членам их семей. Документ утверждает порядок предоставления заемщикам льготного периода.
Кредиты и займы будут списаны в случае в случае гибели мобилизованного в ходе специальной военной операции либо смерти в результате увечья. Правило распространяется на самого мобилизованного, а также членов его семьи. Причём, списание будет производится не за счёт государства, а самими банками.
Глава государства также подписал закон о трудовых правах работников, которые призваны в армию по частичной мобилизации или добровольно заключили контракт на прохождение военной службы.
Согласно документу, в частности, предусмотрено приостановление действия трудового договора мобилизованного работника с сохранением за ним рабочего места. Период прохождения воинской службы будет засчитан мобилизованным и контрактникам в их трудовой стаж.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент также завизировал закон об освобождении мобилизованных и членов их семей от уплаты пеней за неоплату ЖКУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru