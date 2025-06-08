В ГД рассказали о перерасчете пенсий в августе 2025 года
В августе 2025 года произойдет перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы, члена комитета по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина.
По его словам, это затронет тех граждан, которые официально трудились в 2024 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. Отмечается, что дата фактической выплаты будет зависеть от региона проживания. Обычно это происходит в период с 3-го по 25-е число месяца. Сам перерасчет произведут на основе данных отчетности за 2024 год.
При этом депутат подчеркнул, что это происходит ежегодно и автоматически. В связи с этим, отметил он, пенсионерам не придется писать специальные заявления.
Между тем, Говырин объяснил, что размер прибавки напрямую зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за предыдущий календарный год. Так, работающие пенсионеры максимально могут рассчитывать на прибавку в размере трех индивидуальных пенсионных коэффициентов.
«Даже если по итогам года заработано больше, прибавка будет начислена только на три балла», - уточнил парламентарий.
При этом стоимость одного коэффициента при перерасчете берется из расчета, действовавшего на момент выхода человека на пенсию. Поэтому для тех, кто оформлял выплаты несколько лет назад, стоимость балла может отличаться от актуальной.
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