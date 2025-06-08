В ГД рассказали о перерасчете пенсий в августе 2025 года

В августе 2025 года произойдет перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы, члена комитета по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина.

По его словам, это затронет тех граждан, которые официально трудились в 2024 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. Отмечается, что дата фактической выплаты будет зависеть от региона проживания. Обычно это происходит в период с 3-го по 25-е число месяца. Сам перерасчет произведут на основе данных отчетности за 2024 год.

При этом депутат подчеркнул, что это происходит ежегодно и автоматически. В связи с этим, отметил он, пенсионерам не придется писать специальные заявления.