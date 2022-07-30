В Госдуме предложили выплачивать россиянам 13-ю пенсию

Депутаты намерены внести в Думу соответствующий законопроект осенью текущего года. Поправками предлагается раз в год предоставлять пенсионерам дополнительную выплату, а также вдвое увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости россиянам, достигшим 70 лет. Справедливороссы указывают, что нововведения необходимы для улучшения качества жизни пенсионеров.

«Установление дополнительной страховой пенсии по старости позволит повысить уровень благосостояния граждан этой категории, а также будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны», — подчеркнул лидер СРЗП Сергей Миронов.

Кроме того, такие изменения важны как мера дополнительного стимулирования покупательского спроса для развития экономики на фоне резкого сокращения импорта товаров и услуг, считает Миронов. Ожидается, что для реализации инициативы потребуется 654,8 млрд рублей из бюджета РФ.

