Мишустин выделил 10 млрд рублей на поддержку пенсионеров

Более 10 млрд рублей выделено правительством для поддержки неработающих пенсионеров. Об этом на совещании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсиям граждан, чей доход меньше прожиточного минимума», - сообщил глава правительства.

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Всего, по его словам, выплаты получат более 1 миллиона человек.

Мишустин также добавил, что федеральные субсидии направляются в регионы, так как с 1 июня по поручению президента РФ Владимира Путина прожиточный минимум был увеличен на 10%, в связи с чем выросла нагрузка на бюджеты субъектов федерации.

Ранее Госдума приняла законопроект об индексации военных пенсий.

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ПенсионерыГосподдержкаПравительство РоссииМихаил Мишустин
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