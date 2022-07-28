Мишустин выделил 10 млрд рублей на поддержку пенсионеров

Москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах мундепов без предварительной записи Проезд по Московскому скоростному диаметру для жителей Москвы и Подмосковья будет бесплатным Две зоны для купания закрыты в столице из-за некачественной воды Собянин сообщил об увеличении турпотока в Москву на 7% МЧС предупредило жителей столичного региона о ливнях, грозе, граде и сильном ветре