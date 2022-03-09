Стало известно, что ждет IT-сферу в РФ из-за санкций

Келаскин отметил, что IT-сферу ждут серьезные потрясения, связанные не только с уходом с российского рынка мировых брендов, но и с прекращением продаж базовых VLSI-компонентов. По его мнению, в основном это повлияет на сетевое оборудование всех классов.

«Отказ в обслуживании и поставке оборудования Ericsson, Cisco, Brocade, Juniper — это фатальный удар по российским телекоммуникациям», - добавил он.

Келаскин считает, что китайская продукция не сможет заменить такое оборудование, так как оно там не производится. Специалист подчеркнул, что российские пользователи столкнутся с физическим отключением точек обмена трафиком, «как в Северной Кореи». При этом он убежден, что Россия не сможет обеспечить себя современными полупроводниками.