«Сохранить умы!» Поддержку государством айтишников связали с атаками хакеров

«Это произошло после данной ситуации (начала спецоперации – прим. НСН). Помимо того, что происходит военная операция, есть и другие моменты, например, DDoS-атаки на государственные сайты, системы и СМИ», - сказал Вакулин.

По его мнению, данные меры позволят сохранить в России «умы», а отсрочка от армии станет хороши стимулом.

«То что сказал Мишустин, действительно пойдет на пользу. В России дефицит IT-специалистов и необходимо прикладывать все усилия, чтобы мы могли завлечь их работать в своей стране. Россия не высокотехнологичная страна, но у нас есть «умы». Когда я служил в армии, я терял там потенциал и знания, забывал все, что связано с IT-отраслью», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

25 февраля хакеры из группировки Anonymous заявили, что объявляют кибервойну против правительства России из-за военной спецоперации на Украине. С тех пор произошло множество кибератак на сайты СМИ и госструктур.