«Сохранить умы!» Поддержку государством айтишников связали с атаками хакеров
Отсрочка от армии станет хорошим стимулом для молодых IT-специалистов, которых надо «завлечь» работать в России, сказал НСН Сергей Вакулин.
Действия правительства РФ по поддержке IT-компаний не были спланированы до начала военной спецоперации на Украине, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.
Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все IT-компании в России будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок, а также смогут на выгодных условиях взять кредиты. Кроме того, айтишникам дадут отсрочку от службы в армии и предложат льготную ипотеку.
«Это произошло после данной ситуации (начала спецоперации – прим. НСН). Помимо того, что происходит военная операция, есть и другие моменты, например, DDoS-атаки на государственные сайты, системы и СМИ», - сказал Вакулин.
По его мнению, данные меры позволят сохранить в России «умы», а отсрочка от армии станет хороши стимулом.
«То что сказал Мишустин, действительно пойдет на пользу. В России дефицит IT-специалистов и необходимо прикладывать все усилия, чтобы мы могли завлечь их работать в своей стране. Россия не высокотехнологичная страна, но у нас есть «умы». Когда я служил в армии, я терял там потенциал и знания, забывал все, что связано с IT-отраслью», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
25 февраля хакеры из группировки Anonymous заявили, что объявляют кибервойну против правительства России из-за военной спецоперации на Украине. С тех пор произошло множество кибератак на сайты СМИ и госструктур.
Под удар, в частности, попали сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскосмоса, Госуслуг, телеканала Russia Today, ТАСС, РИА Новости, «Коммерсанта», «Известий», РБК и Forbes. Однако деятельность этих ресурсов была быстро восстановлена.
Ранее Сергей Вакулин говорил «Радиоточке НСН», что кибератаки Anonymous могут быть опасны не только для российских телеканалов, но и для отечественных банков.
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