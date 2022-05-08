Юрист напомнил о штрафе за шашлыки

При этом в большинстве субъектах страны действует более «лаконичное» правило о запрете разведения открытого огня вне специально оборудованных площадок, за что предусмотрен штраф от 1500 до 3000 рублей.

Как отметила юрист, использование готового угля приравнивается к открытому огню и является правонарушением.

Напомним, российские дачники допускают типичные правонарушения, за которые приходится платить штраф.

