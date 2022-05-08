Юрист напомнил о штрафе за шашлыки

На территории Москвы и Санкт Петербурга разведение костров, а также использование мангалов и прочих приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок является административным правонарушением, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Елену Кудерко.

Шашлыки под запретом. Как отдохнуть на даче и не схлопотать штраф?

При этом в большинстве субъектах страны действует более «лаконичное» правило о запрете разведения открытого огня вне специально оборудованных площадок, за что предусмотрен штраф от 1500 до 3000 рублей.

Как отметила юрист, использование готового угля приравнивается к открытому огню и является правонарушением.

Напомним, российские дачники допускают типичные правонарушения, за которые приходится платить штраф.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Пожары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры