Юрист напомнил о штрафе за шашлыки
На территории Москвы и Санкт Петербурга разведение костров, а также использование мангалов и прочих приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок является административным правонарушением, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Елену Кудерко.
При этом в большинстве субъектах страны действует более «лаконичное» правило о запрете разведения открытого огня вне специально оборудованных площадок, за что предусмотрен штраф от 1500 до 3000 рублей.
Как отметила юрист, использование готового угля приравнивается к открытому огню и является правонарушением.
Напомним, российские дачники допускают типичные правонарушения, за которые приходится платить штраф.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 500 / сут.
Умерли
377 тыс.+132 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 649 / сут.
- Эксперт посоветовал не пренебрегать защитными масками на параде Победы
- Число пострадавших при пожарах в Красноярском крае выросло до 19
- Юрист напомнил о штрафе за шашлыки
- Саудовскую Аравию упрекнули за отказ помочь «задушить» Россию
- Туроператорам выделят субсидии за вывоз туристов из-за рубежа
- ЦРУ: позиция России не должна сдерживать расширение НАТО
- «Не замазать»: Рогозин высказался о причастности США к передаче разведданных Украине
- В Сеуле назвали Ким Чен Ына хладнокровным
- В Германии предсказали банкротства без российского газа
- Глава ЦРУ: Утечки об обмене разведданными с Украиной – рискованные
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru