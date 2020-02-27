Стало известно, что грозит полицейским, убившим россиянина электрошокером
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН объяснил, что действия сотрудников правоохранительных органов, использовавших спецсредство для пробуждения спящего в такси пассажира, не оправданы.
Сотрудники патрульно-постовой службы в Иркутске пытались разбудить 24-летнего молодого человека, уснувшего в такси, электрошокером, после чего пассажир умер. Полицейские уволены и арестованы по делу о превышении полномочий. Следственное управление СКР по Иркутской области сообщило, что двоим бывшим сотрудникам патрульно-постовой службы предъявлено обвинение по п. «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий).
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН рассказал, что сотрудникам, совершившим это преступление, грозит тюремный срок. Он добавил, что полицейские должны были отвезти человека в больницу или домой.
«В данном случае применение шокера полицейскими абсолютно не оправдано. Его можно применять, например, в случае отражения нападения собаки. Если гражданин оказывает сопротивление сотруднику полиции, вместо того, чтобы стрелять в него или бить дубинкой, можно уколоть электрошокером. Это считается спецсредство, о его применении докладывается рапортом. Человек спал, это полное нарушение всех правил. В законе о полиции сказано, когда сотрудник имеет право применять спецсредство, оружие и так далее - при угрозе жизни и здоровья граждан и самого сотрудника. Или для пресечения каких-то массовых беспорядков или действий. Там ничего такого не было. Ни беспорядков, ни сопротивления. Если он был сильно пьян, его надо было домой отвезти к жене либо в больницу. Все! Если он не нарушал общественного порядка, а он не нарушал, таксист сообщил им об этом, надо было отвезти его в больницу. Там его санитары положили бы его на каталку и увезли смотреть, что с ним. Вот как надо было делать. Им грозить тюрьма. Неумышленное убийство. Превышение должностных полномочий, приведших к смерти гражданина. 286 еще пришьют, что он еще и сотрудник полиции, отягчающее обстоятельство. Могут по полной навешать», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин потребовал от МВД жёстко реагировать на факты произвола со стороны сотрудников правоохранительных органов. По словам российского лидера, от таких работников необходимо избавляться. «На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жёстко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от таких сотрудников, преступающих закон», — заявил он.
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