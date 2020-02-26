Путин призвал МВД предельно жёстко реагировать на произвол полицейских

«На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жёстко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от таких сотрудников, преступающих закон», — цитируют Путина «Известия».

Ранее сегодня представитель журналиста Ивана Голунова, адвокат Сергей Бадамшин в суде поддержал ходатайство о переводе бывшего полицейского Дениса Коновалова из СИЗО под домашний арест. Смягчить меру пресечения Коновалову попросил и прокурор. Коновалов – бывший полицейский, фигурант «дела Голунова». Он признался, что подбросил наркотики журналисту, заявив, что сделал это по просьбе начальника Игоря Ляховца.

