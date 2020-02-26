Путин призвал МВД предельно жёстко реагировать на произвол полицейских
Президент России Владимир Путин потребовал от МВД жёстко реагировать на факты произвола со стороны сотрудников правоохранительных органов. По словам российского лидера, от таких работников необходимо избавляться.
Речь об этом шла на заседании коллегии ведомства, сообщает RT.
«На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жёстко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от таких сотрудников, преступающих закон», — цитируют Путина «Известия».
Ранее сегодня представитель журналиста Ивана Голунова, адвокат Сергей Бадамшин в суде поддержал ходатайство о переводе бывшего полицейского Дениса Коновалова из СИЗО под домашний арест. Смягчить меру пресечения Коновалову попросил и прокурор. Коновалов – бывший полицейский, фигурант «дела Голунова». Он признался, что подбросил наркотики журналисту, заявив, что сделал это по просьбе начальника Игоря Ляховца.
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