Стало известно, что будут дарить россиянки мужчинам на 23 февраля
Аналитики IT-компании «Платформа ОФД» (организация принимает данные с 900 тысяч онлайн-касс по всей стране) проанализировали траты граждан РФ и выяснили, что будут дарить россиянки мужчинам на 23 февраля.
Как сообщили НСН в компании, результаты были получены путем сравнения объемов продаж и среднего чека в преддверии Дня защитника Отечества (с 12 по 19 февраля) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а также обычными днями.
Так на первом месте оказалась сувенирная продукция. Средний чек покупки на предпраздничной неделе составлял 880 рублей, что на 6% ниже, чем в прошлом году.
На втором месте оказались электроника и гаджеты. Средний чек покупки на предпраздничной неделе составлял 5390 рублей (рост 4%).
Далее следуют строительные и хозяйственные товары - здесь средний чек составил 1410 рублей, что на 4% выше, чем за тот же период в 2019 году, автомобильные аксессуары и услуги (средний чек 5620 рублей, плюс 12%).
Замыкают первую пятерку услуги бань и саун - средний чек 870 рублей (плюс 4%).
Ранее член Федерации психологов образования РФ, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева назвала самые неудачные, с ее точки зрения, подарки мужчинам на 23 февраля.
В частности, она настоятельно рекомендовала не дарить мужчинам носки и средства для бритья, так как эти презенты лишают их ощущения праздника и сюрприза. Стоит воздержаться и от покупки фоторамок, сладостей, мягких игрушек и воздушных шаров, так как это «немужественные вещи».
Хорошей идеей для подарка, по мнению психолога, будет «обновление» любимой вещи – часов или кошелька.
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