Стало известно, что будут дарить россиянки мужчинам на 23 февраля

Так на первом месте оказалась сувенирная продукция. Средний чек покупки на предпраздничной неделе составлял 880 рублей, что на 6% ниже, чем в прошлом году.

На втором месте оказались электроника и гаджеты. Средний чек покупки на предпраздничной неделе составлял 5390 рублей (рост 4%).

Далее следуют строительные и хозяйственные товары - здесь средний чек составил 1410 рублей, что на 4% выше, чем за тот же период в 2019 году, автомобильные аксессуары и услуги (средний чек 5620 рублей, плюс 12%).

Замыкают первую пятерку услуги бань и саун - средний чек 870 рублей (плюс 4%).

Ранее член Федерации психологов образования РФ, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева назвала самые неудачные, с ее точки зрения, подарки мужчинам на 23 февраля.

В частности, она настоятельно рекомендовала не дарить мужчинам носки и средства для бритья, так как эти презенты лишают их ощущения праздника и сюрприза. Стоит воздержаться и от покупки фоторамок, сладостей, мягких игрушек и воздушных шаров, так как это «немужественные вещи».

Хорошей идеей для подарка, по мнению психолога, будет «обновление» любимой вещи – часов или кошелька.

