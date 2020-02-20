Составлен список самых неудачных подарков на 23 февраля

В День защитника Отечества представителям сильной половины человечества лучше не дарить такие банальные вещи, как носки и средства для бритья. Об этом в беседе с АГН Москва заявила член Федерации психологов образования РФ, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева. По её словам, эти презенты лишают мужчин ощущения праздника и сюрприза. Психолог уточнила, что эти предметы мужчины и так могут приобрести в будни и самостоятельно.

Помимо этого, по словам Юлии Челышевой, стоит воздержаться и от покупки фоторамок, сладостей, мягких игрушек и воздушных шаров – всё это входит в категорию «немужественных вещей».

Психолог подчеркнула, что мужчины по природе эгоцентричны — им важно знать, что позаботились именно о них. По этой причине хорошей идей для подарка будет «обновление» любимой вещи – часов или кошелька, отмечает Утро.ру.