Составлен список самых неудачных подарков на 23 февраля
В День защитника Отечества представителям сильной половины человечества лучше не дарить такие банальные вещи, как носки и средства для бритья. Об этом в беседе с АГН Москва заявила член Федерации психологов образования РФ, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева. По её словам, эти презенты лишают мужчин ощущения праздника и сюрприза. Психолог уточнила, что эти предметы мужчины и так могут приобрести в будни и самостоятельно.
Помимо этого, по словам Юлии Челышевой, стоит воздержаться и от покупки фоторамок, сладостей, мягких игрушек и воздушных шаров – всё это входит в категорию «немужественных вещей».
Психолог подчеркнула, что мужчины по природе эгоцентричны — им важно знать, что позаботились именно о них. По этой причине хорошей идей для подарка будет «обновление» любимой вещи – часов или кошелька, отмечает Утро.ру.
Ранее НСН писала, что в преддверии Дня защитника Отечества в России обнаружилась праздничная дискриминация. Об этом говорят данные исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». Международный женский день празднуют 62% опрошенных, в то время, как 23 февраля только 53%. По мнению экспертов, эта тенденция связана с тем, что женщинам не надо «заслуживать» праздник. Также россияне принципиально не отмечают Международный женский день в 20 процентах случаев, а День защитника Отечества — в 27 процентах.
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