Праздничная дискриминация: Россияне раскрыли отношение к 8 Марта и 23 февраля
В преддверии Дня защитника Отечества в России обнаружилась праздничная дискриминация. Об этом говорят данные исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». Международный женский день празднуют 62% опрошенных, в то время, как 23 февраля только 53%. По мнению экспертов, эта тенденция связана с тем, что женщинам не надо «заслуживать» праздник. Также россияне принципиально не отмечают Международный женский день в 20 процентах случаев, а День защитника Отечества — в 27 процентах.
К слову, в конце это недели жителей России ожидают трехдневные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом напомнили в Роструде. Там уточнили, что отдыхать россияне будут с 22 по 24 февраля.
Праздник в этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник. Следующие также трехдневные выходные гражданам будут предоставлены уже в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта, пишут «Известия».
Ранее Ростурд сообщал, что россиян в 2020 году ждут восемь сокращенных рабочих недель. Связано это с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.
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