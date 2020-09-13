Стало известно число задержанных протестующих на несанкционированных акциях в Минске
По данным МВД Белоруссии, на несанкционированных акциях в Минске задержаны около 250 человек. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.
По ее словам, на фоне несанкционированных акций в Белоруссии обстановка контролируема силами правопорядка, отмечает «РИА Новости».
Ранее, 13 сентября, появилась информация о задержаниях протестующих на проспекте Независимости.
Также известно, что около резиденции президента Белоруссии находятся БТРы, площадь около стелы «Минск — город-герой» со стороны проспекта Победителей и проспекта Машерова обнесена колючей проволокой, как и Октябрьская площадь. На вход и выход закрыты семь станций метро в центре белорусской столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru