Стало известно число задержанных протестующих на несанкционированных акциях в Минске

По данным МВД Белоруссии, на несанкционированных акциях в Минске задержаны около 250 человек. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

По ее словам, на фоне несанкционированных акций в Белоруссии обстановка контролируема силами правопорядка, отмечает «РИА Новости».