Стало известно число задержанных протестующих на несанкционированных акциях в Минске

По данным МВД Белоруссии, на несанкционированных акциях в Минске задержаны около 250 человек. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

По ее словам, на фоне несанкционированных акций в Белоруссии обстановка контролируема силами правопорядка, отмечает «РИА Новости».

В Минске МВД усиливает патрулирование из-за протестов

Ранее, 13 сентября, появилась информация о задержаниях протестующих на проспекте Независимости.

Также известно, что около резиденции президента Белоруссии находятся БТРы, площадь около стелы «Минск — город-герой» со стороны проспекта Победителей и проспекта Машерова обнесена колючей проволокой, как и Октябрьская площадь. На вход и выход закрыты семь станций метро в центре белорусской столицы.

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ФОТО: РИА Новости
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