Стало известно число россиян, оформивших сертификат по антителам к COVID-19

Более 40 тысяч граждан оформили на «Госуслугах» сертификат на основании тестов на антитела к коронавирусу (иммуноглобулинов G), сообщает пресс-служба Минцифры.

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В ведомстве напомнили, что такой сертификат выдаётся на шесть месяцев, а уровень антител значения не имеет - важно их наличие.

В Минцифры добавили, что сертификат приналичии антител можно оформить только один раз. При этом услуга доступна только пользователям, ранее не получавшим сертификат о перенесённом заболевании или вакцинации.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили, что горожане смогут вместо QR-кода о вакцинации предъявлять сертификат о наличии у них антител к вирусу, пишут «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
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