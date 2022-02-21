Стало известно число россиян, оформивших сертификат по антителам к COVID-19

В ведомстве напомнили, что такой сертификат выдаётся на шесть месяцев, а уровень антител значения не имеет - важно их наличие.

В Минцифры добавили, что сертификат приналичии антител можно оформить только один раз. При этом услуга доступна только пользователям, ранее не получавшим сертификат о перенесённом заболевании или вакцинации.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили, что горожане смогут вместо QR-кода о вакцинации предъявлять сертификат о наличии у них антител к вирусу, пишут «Невские новости».

