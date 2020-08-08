Стали известны вакансии с оплатой свыше 300 тысяч рублей

Руководитель строительного объекта на Дальнем Востоке и менеджер по развитию территории в Набережных Челнах могут получить более 350 тысяч рублей в месяц.

Также на региональном уровне предлагается зарплата от 300 тысяч рублей директору по маркетингу - в Ульяновске, директору обособленного подразделения - в Западно-Сибирском регионе в ХМАО и Android-разработчику - в Москве.

В числе высокодоходных вакансий автомаляр в Москве, React Front-End разработчик в Анапе, технический менеджер проектов в Санкт-Петербурге.

Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН предположил, что россияне не видели официальной статистики по зарплатам госслужащих, поэтому интересуются подобными вакансиями.

«Можно предположить, что многие россияне судят об образе государственных служащих по репортажам криминальной хроники, где особняки, лимузины и килограммы наличных денег. Однако российские аналитики приготовили всем, кто так думает, некое подобие освежающего душа. Они подсчитали, что средняя зарплата чиновника в России составляет 35 тысяч рублей», – сказал он.

