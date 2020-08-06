Механики за 300 тысяч: Роструд назвал самые денежные вакансии в июле

Предложения для механиков, капитанов и горняков стали самыми привлекательными в плане заработной платы за июль, информирует Федеральная служба по труду и занятости. Вывод сделан на основе данных портала «Работа в России». Согласно общероссийской базе вакансий, на неплохую зарплату также могут рассчитывать специалисты IT-отрасли и медики.

Во главе рейтинга оказались механики различных специализаций с зарплатой до 250-300 тысяч рублей в месяц. Речь идёт как о постоянной работе, так и о вахтовом методе. Таких специалистов хотят заполучить угледобывающие, рыбопромышленные и судовые компании.

Далее идут капитаны судов с помощниками. Размер их заработной платы достигает 200-250 тысяч рублей. В основном их ждут в Приморском крае, на Камчатке и Сахалине. Горняки могут зарабатывать по 200 тысяч рублей и выше. Требуются инженеры, машинисты, мастера бурового оборудования.

На 170-200 тысяч рублей жалованья могут рассчитывать IT-специалисты. Они чаще требуются в столичном регионе и Санкт-Петербурге. Кроме того, по утверждению Роструда, широкие возможности в плане вакансий и зарплаты предоставляет здравоохранение для медиков различных специализаций. Так, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей разместили государственные и частные поликлиники Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Забайкальского краев.

