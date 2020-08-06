Механики за 300 тысяч: Роструд назвал самые денежные вакансии в июле
Предложения для механиков, капитанов и горняков стали самыми привлекательными в плане заработной платы за июль, информирует Федеральная служба по труду и занятости. Вывод сделан на основе данных портала «Работа в России». Согласно общероссийской базе вакансий, на неплохую зарплату также могут рассчитывать специалисты IT-отрасли и медики.
Во главе рейтинга оказались механики различных специализаций с зарплатой до 250-300 тысяч рублей в месяц. Речь идёт как о постоянной работе, так и о вахтовом методе. Таких специалистов хотят заполучить угледобывающие, рыбопромышленные и судовые компании.
Далее идут капитаны судов с помощниками. Размер их заработной платы достигает 200-250 тысяч рублей. В основном их ждут в Приморском крае, на Камчатке и Сахалине. Горняки могут зарабатывать по 200 тысяч рублей и выше. Требуются инженеры, машинисты, мастера бурового оборудования.
На 170-200 тысяч рублей жалованья могут рассчитывать IT-специалисты. Они чаще требуются в столичном регионе и Санкт-Петербурге. Кроме того, по утверждению Роструда, широкие возможности в плане вакансий и зарплаты предоставляет здравоохранение для медиков различных специализаций. Так, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей разместили государственные и частные поликлиники Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Забайкальского краев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
872 тыс.+5 267 / сут.
Умерли
14 606+116 / сут.
Выздоровели
676 тыс.+7 331 / сут.
- Пробелы устранены! В Минобрнауки отреагировали на обвинения в льготном поступлении детей чиновников в вузы
- Владелец судна с селитрой, взорвавшей Бейрут, обращался в консульство РФ на Кипре
- Медики из Бурятии используют новый способ выявления COVID-19
- Механики за 300 тысяч: Роструд назвал самые денежные вакансии в июле
- За сутки в России выявлено еще 5 267 больных коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru