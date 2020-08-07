Легостаев объяснил интерес россиян к вакансиям на госслужбу

Россияне стали активнее интересоваться вакансиями на должность госслужащего. Количество соответствующих запросов на порталах по поиску работы увеличилось на 20 процентов, пишет «Работа.ру».

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН предположил, что россияне просто не видели официальной статистики по зарплатам госслужащих.

Правительство уточнило планы по сокращению госслужащих в России

«Можно предположить, что многие россияне судят об образе государственных служащих по репортажам криминальной хроники, где особняки, лимузины и килограммы наличных денег. Однако российские аналитики приготовили всем, кто так думает, некое подобие освежающего душа. Они подсчитали, что средняя зарплата чиновника в России составляет 35 тысяч рублей», – сказал он.

Кроме того, Илья Легостаев в эксклюзивном интервью НСН отметил, что многие граждане боятся не успеть почувствовать себя пенсионерами.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ЗарплатаГосслужащиеИлья Легостаев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры