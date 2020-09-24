Стали известны сроки появления в продаже китайской вакцины от COVID-19

Китайская вакцина от COVID-19 должна появиться в продаже уже в конце 2020 года. Об этом заявил директор фармацевтической компании Sinopharm Ян Сяомин. Он отметил, что специалисты почти завершили третью стадию испытаний препарата. В продаже он должен появиться до конца текущего года.

«Я без маски, потому что 22 марта сделал прививку (во время испытаний)», — цитирует Сяомина Интерфакс.