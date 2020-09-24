Стали известны сроки появления в продаже китайской вакцины от COVID-19

Китайская вакцина от COVID-19 должна появиться в продаже уже в конце 2020 года. Об этом заявил директор фармацевтической компании Sinopharm Ян Сяомин. Он отметил, что специалисты почти завершили третью стадию испытаний препарата. В продаже он должен появиться до конца текущего года.

«Я без маски, потому что 22 марта сделал прививку (во время испытаний)», — цитирует Сяомина Интерфакс.

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К слову, в конце августа ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань высоко оценил российскую вакцину от COVID-19, подчеркнув, что она является безопасной. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Китае, размещённом в Facebook. Также он поздравил Москву с регистрацией препарата. Разработанная центром имени Гамалеи вакцина была зарегистрирован 11 августа и стала первой в мире.


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