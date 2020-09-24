Производитель питьевой воды и вакцин стал самым богатым человеком в Китае
Владелец компаний по производству бутилированной воды, а также вакцин Чжун Шаньшань возглавил рейтинг самых богатых людей Китая.
Согласно «Индексу миллиардеров» агентства Блумберг, Шаньшань опередил основателя компании Alibaba Джека Ма. Он также занял второе место среди богатейших предпринимателей Азии.
Блумберг оценивает состояние Шаньшаня в 58,7 млрд долларов. У Джека Ма на 2 млрд меньше.
В общемировом списке Чжун Шаньшань оказался на 17-й строчке.
В июле сообщалось, что американский инженер и предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые попал в топ-10 богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru