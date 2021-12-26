Стали известны сроки начала выдачи электронных паспортов россиянам

В России идет поэтапная подготовка введения паспорта гражданина России в виде пластиковой карты. В проекте участвуют МВД РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и другие «заинтересованные государственные органы и организации», отмечает Газета.ru.

По словам Казаковой, количество электронных паспортов будет зависеть от спроса граждан, однако, по прогнозам, планируется выпустить первую партию не менее 100 тысяч штук.

Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин предупредил россиян в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о рисках перехода на смарт-карту и QR-код, удостоверяющих личность.

«Необходимо на переходный период сохранить электронный и бумажный вариант. Если сделать переход мгновенным, это приведёт к недопониманию у людей, особенно более старшего возраста, которые не умеют пользоваться технологиями. Электронный вариант удобен. Данные на смарт-карте должны быть зашифрованы, однако нет системы, которая была бы безопасна на 100%», - отметил эксперт.

