Стали известны сроки начала выдачи электронных паспортов россиянам
Электронные паспорта россиянам начнут выдавать в январе 2023 года, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в эфире радио «Милицейская волна».
В России идет поэтапная подготовка введения паспорта гражданина России в виде пластиковой карты. В проекте участвуют МВД РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и другие «заинтересованные государственные органы и организации», отмечает Газета.ru.
По словам Казаковой, количество электронных паспортов будет зависеть от спроса граждан, однако, по прогнозам, планируется выпустить первую партию не менее 100 тысяч штук.
Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин предупредил россиян в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о рисках перехода на смарт-карту и QR-код, удостоверяющих личность.
«Необходимо на переходный период сохранить электронный и бумажный вариант. Если сделать переход мгновенным, это приведёт к недопониманию у людей, особенно более старшего возраста, которые не умеют пользоваться технологиями. Электронный вариант удобен. Данные на смарт-карте должны быть зашифрованы, однако нет системы, которая была бы безопасна на 100%», - отметил эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru