Минцифры: Кремль рассмотрит проект указа об электронных паспортах

Проект указа о цифровых паспортах будет внесен на рассмотрение администрации президента на текущей неделе. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в беседе с РИА Новости.

Электронные дубликаты основных документов появятся в России с 2022 года

«Сняли все разногласия. … Все урегулировали», — сообщил министр.

Ранее Шадаев сообщал, что до конца года будет принято решение о введении в России смарт-карты вместо бумажного паспорта. При этом электронный паспорт гражданина РФ также будет представлен в виде приложения с QR-кодом, пишут Известия. Планируется, что новый документ начнут выдавать жителям трех регионов до конца 2022 года, отмечает РИА ФАН.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:УказыКремльПаспортРоссия
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