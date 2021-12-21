Минцифры: Кремль рассмотрит проект указа об электронных паспортах

«Сняли все разногласия. … Все урегулировали», — сообщил министр.

Ранее Шадаев сообщал, что до конца года будет принято решение о введении в России смарт-карты вместо бумажного паспорта. При этом электронный паспорт гражданина РФ также будет представлен в виде приложения с QR-кодом, пишут Известия. Планируется, что новый документ начнут выдавать жителям трех регионов до конца 2022 года, отмечает РИА ФАН.

