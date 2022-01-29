Стали известны самые редкие и необычные вакансии в России
Одними из самых редких и необычных вакансий в России стали повелитель пенных напитков , курьер-разведчик, хозяин жизни и эльф. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные компании HeadHunter.
Как отметили в сервисе, специалисты фиксируют от одной уникальной до нескольких сотен нестандартных вакансий в год.
Так, в Архангельске приглашают на работу повелителя пенных напитков, который отлично разбирается в сортах пива и будет проводить дегустации за 25-50 тысяч рублей в месяц. В Тюмени ищут его коллегу — пивного сомелье, от которого требуется знание немецкого языка и опыт работы пивоваром не менее пяти лет. Зарплата специалиста составит от 250 тысяч рублей.
В Пензе оператор недвижимости открыл вакансию хозяина жизни. Обязанности сотрудника не уточняются, однако ему обещают платить от 70 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, компания «Яндекс» ищет курьеров-разведчиков: они будут не только доставлять заказы, но и посещать разные организации и собирать о них данные.
В Ростове-на-Дону приглашают на работу сопровождающего на свидания на крыше. Соискателю на романтичную должность обещают от 25 до 35 тысяч рублей.
Также российские работодатели ищут «сказочных» сотрудников: так, в Красноярске требуется фея или эльф чистоты, фею по корпоративной культуре приглашают на работу в Челябинске, а в Москве открыта вакансия хранителя счастья пользователей.
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