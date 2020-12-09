Стали известны результаты клинических исследований вакцины от COVID-19 AstraZeneca

Эффективность разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca вакцины от коронавируса составляет 70,4% среди граждан в возрасте до 55 лет. Соответствующие данные привели разработчики в научном журнале Lancet.

Отмечается, что для проведения вакцинации необходимо в разное время ввести два компонента препарата. Ранее в октябре разработчики уже заявляли о 70-процентной эффективности вакцина и последние исследования подтвердили эту информацию. Ни один из испытателей вакцины не получил серьезных заболеваний, добавили в AstraZeneca.