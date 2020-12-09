Стали известны результаты клинических исследований вакцины от COVID-19 AstraZeneca
Эффективность разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca вакцины от коронавируса составляет 70,4% среди граждан в возрасте до 55 лет. Соответствующие данные привели разработчики в научном журнале Lancet.
Отмечается, что для проведения вакцинации необходимо в разное время ввести два компонента препарата. Ранее в октябре разработчики уже заявляли о 70-процентной эффективности вакцина и последние исследования подтвердили эту информацию. Ни один из испытателей вакцины не получил серьезных заболеваний, добавили в AstraZeneca.
Генеральный директор AstraZeneca сообщил, что за все время испытаний было задействовано 23 тысячи добровольцев. Он объявил, что в скором времени компания будет договариваться с регуляторами о регистрации препарата и запуске массового производства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru