Стали известны расходы россиян на Новый год
Около 60% россиян планируют ограничить расходы на празднование Нового года 10-15 тысячами рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании MoneyMan.
Траты включают в себя подарки, тематический декор и блюда и украшение новогоднего стола.
«В бюджет до 5 000 рублей планируют уложиться 9% опрошенных. Около 33% потратят на праздник до 10 000 рублей. А 28% участников опроса запланировали на эти мероприятия до 15 000 рублей», - сообщают исследователи.
Еще 10% опрошенных намерены уложиться в 20 тысяч рублей. Новогодний бюджет в 25 тысяч рублей предусмотрели 7% россиян. Более 25 тысяч рублей на праздник готовы потратить 10% респондентов. Оставшиеся 3% граждан вообще отказались от расходов на новогодние торжества.
Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН прокомментировал расходы россиян на подготовку праздничного стола к Новому году.
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