Стали известны расходы россиян на Новый год

Еще 10% опрошенных намерены уложиться в 20 тысяч рублей. Новогодний бюджет в 25 тысяч рублей предусмотрели 7% россиян. Более 25 тысяч рублей на праздник готовы потратить 10% респондентов. Оставшиеся 3% граждан вообще отказались от расходов на новогодние торжества.

Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН прокомментировал расходы россиян на подготовку праздничного стола к Новому году.

