Легостаев: Тунберг может подать в суд на Time за использование бумаги

Илья Легостаев: «Если честно, я помню премьеру самой первой матрицы, и она была в совершенно другую эпоху. Когда Алла Пугачева еще была с Филиппом Киркоровым. И они посетили это мероприятие. Страшно представить, что будет в мае 2021 года», — делится он с НСН.

