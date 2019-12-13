Легостаев: Тунберг может подать в суд на Time за использование бумаги

13 декабря 201920:00

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Новогодний стол для россиян обойдется почти в 20 тысяч рублей.

Россияне в среднем собираются потратить на празднование предстоящего Нового года более 19 тысяч рублей. В прошлом году россияне собирались потратить на Новый год на 14% меньше — около 17 тысяч рублей. 

Илья Легостаев: «У меня вопрос: откуда в эпоху "денег нет, но вы держитесь" берутся деньги? Наверное, у россиян все-таки феноменальные финансовые резервы», — комментирует в беседе с НСН Илья Легостаев. 

2

«Человеком года» стала шестнадцатилетняя Грета Тунберг

Журнал Time назвал «Человеком года» экологическую активистку из Швеции Грету Тунберг. Девушка стала самым молодым носителем звания за всю историю издания.

Илья Легостаев: «И, возможно, она станет первым человеком года за историю издания, который подаст в суд на Time за то, что они используют бумагу», — говорит он НСН

3

За домогательства Вайнштейна поплатятся страховщики

Кинопродюсер Харви Вайнштейн договорился заплатить 25 миллионов долларов женщинам, обвинившим его в домогательствах. Ему не придётся признавать вину, а расходы покроют страховые компании. Собственных денег продюсер не заплатит.

Илья Легостаев: «Мне кажется, на наших глазах драматичная история превращается в чудовищный фарс. И еще раз подтверждает то, что бабло побеждает зло», — рассказывает он в интервью НСН

4

Весной 2021 года выйдет «Матрица-4»

«Матрица-4» выйдет в мировой прокат 21 мая 2021 года. Кроме того, параллельно идет работа над еще одним фильмом из этой киновселенной — его действие происходит до событий первых фильмов.

Илья Легостаев: «Если честно, я помню премьеру самой первой матрицы, и она была в совершенно другую эпоху. Когда Алла Пугачева еще была с Филиппом Киркоровым. И они посетили это мероприятие. Страшно представить, что будет в мае 2021 года», — делится он с НСН

5

ТНТ снял с эфира «Слугу народа» с Зеленским

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа» с участием нынешнего президента Украины Владимира Зеленского после резонанса вокруг вырезанной шутки про российского лидера Владимира Путина. Телеканал теперь заявляет, что не собирался показывать больше трёх эпизодов и называет свой же анонс всего сезона «маркетинговым ходом».

Илья Легостаев: «Еще раз убеждают в безграничных возможностях русского языка. Кажется, только в русском языке слова "облажались" и "маркетинговый ход" могут стать синонимами», — рассказывает он в интервью НСН

6

Россиян устроили бы трёхдневные январские праздники

Россияне считают, что трехдневные выходные были бы наиболее оптимальны в период новогодних праздников. Но 38% хотели бы в новогодний период отдыхать от четырех до семи дней.

Илья Легостаев: «Здесь я сразу вспоминаю опыт наших прибалтийских соседей. Они идут на работу 1 января, и совершенно не чувствуют себя несчастными», — комментирует он НСН

7

У Пола Маккартни есть «секретный» альбом

У экс-участника группы The Beatles Пола Маккартни есть «секретный» альбом, который слушает только семья музыканта. Это рождественский альбом, который извлекают раз в году — перед праздником. 

Илья Легостаев: «Что же, количество артефактов группы растет день ото дня. Полагаю, что битломаны уже надеются получить этот альбом», — предполагает он в разговоре с НСН

8

Полицейским из Калининграда в шутку приказали вырезать снежинки

Калининградские полицейские пошутили над коллегами из соседнего отдела полиции, прислав им поддельный приказ с требованием начальства вырезать снежинки. Ложный приказ был выполнен.

Илья Легостаев: «Я хочу порадоваться за калининградских полицейских. Видимо, криминальна обстановка в городе такова, что у них есть время на развлечения», — прокомментировал для НСН Илья Легостаев.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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