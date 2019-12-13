Легостаев: Тунберг может подать в суд на Time за использование бумаги
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Новогодний стол для россиян обойдется почти в 20 тысяч рублей.
Россияне в среднем собираются потратить на празднование предстоящего Нового года более 19 тысяч рублей. В прошлом году россияне собирались потратить на Новый год на 14% меньше — около 17 тысяч рублей.
Илья Легостаев: «У меня вопрос: откуда в эпоху "денег нет, но вы держитесь" берутся деньги? Наверное, у россиян все-таки феноменальные финансовые резервы», — комментирует в беседе с НСН Илья Легостаев.
«Человеком года» стала шестнадцатилетняя Грета Тунберг
Журнал Time назвал «Человеком года» экологическую активистку из Швеции Грету Тунберг. Девушка стала самым молодым носителем звания за всю историю издания.
Илья Легостаев: «И, возможно, она станет первым человеком года за историю издания, который подаст в суд на Time за то, что они используют бумагу», — говорит он НСН.
За домогательства Вайнштейна поплатятся страховщики
Кинопродюсер Харви Вайнштейн договорился заплатить 25 миллионов долларов женщинам, обвинившим его в домогательствах. Ему не придётся признавать вину, а расходы покроют страховые компании. Собственных денег продюсер не заплатит.
Илья Легостаев: «Мне кажется, на наших глазах драматичная история превращается в чудовищный фарс. И еще раз подтверждает то, что бабло побеждает зло», — рассказывает он в интервью НСН.
Весной 2021 года выйдет «Матрица-4»
«Матрица-4» выйдет в мировой прокат 21 мая 2021 года. Кроме того, параллельно идет работа над еще одним фильмом из этой киновселенной — его действие происходит до событий первых фильмов.
Илья Легостаев: «Если честно, я помню премьеру самой первой матрицы, и она была в совершенно другую эпоху. Когда Алла Пугачева еще была с Филиппом Киркоровым. И они посетили это мероприятие. Страшно представить, что будет в мае 2021 года», — делится он с НСН.
ТНТ снял с эфира «Слугу народа» с Зеленским
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа» с участием нынешнего президента Украины Владимира Зеленского после резонанса вокруг вырезанной шутки про российского лидера Владимира Путина. Телеканал теперь заявляет, что не собирался показывать больше трёх эпизодов и называет свой же анонс всего сезона «маркетинговым ходом».
Илья Легостаев: «Еще раз убеждают в безграничных возможностях русского языка. Кажется, только в русском языке слова "облажались" и "маркетинговый ход" могут стать синонимами», — рассказывает он в интервью НСН.
Россиян устроили бы трёхдневные январские праздники
Россияне считают, что трехдневные выходные были бы наиболее оптимальны в период новогодних праздников. Но 38% хотели бы в новогодний период отдыхать от четырех до семи дней.
Илья Легостаев: «Здесь я сразу вспоминаю опыт наших прибалтийских соседей. Они идут на работу 1 января, и совершенно не чувствуют себя несчастными», — комментирует он НСН.
У Пола Маккартни есть «секретный» альбом
У экс-участника группы The Beatles Пола Маккартни есть «секретный» альбом, который слушает только семья музыканта. Это рождественский альбом, который извлекают раз в году — перед праздником.
Илья Легостаев: «Что же, количество артефактов группы растет день ото дня. Полагаю, что битломаны уже надеются получить этот альбом», — предполагает он в разговоре с НСН.
Полицейским из Калининграда в шутку приказали вырезать снежинки
Калининградские полицейские пошутили над коллегами из соседнего отдела полиции, прислав им поддельный приказ с требованием начальства вырезать снежинки. Ложный приказ был выполнен.
Илья Легостаев: «Я хочу порадоваться за калининградских полицейских. Видимо, криминальна обстановка в городе такова, что у них есть время на развлечения», — прокомментировал для НСН Илья Легостаев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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