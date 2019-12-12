Эксперты подсчитали, сколько россияне потратят на Новый год
Средний житель России готов к тратам в связи с предстоящим Новым годом в размере 19,5 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные исследования компании Deloitte. Эксперты отмечают, что это на 14% больше по сравнению с праздничными тратами в прошлом году.
Аналитики подчеркивают, что основной прирост приходится на подарки – доля затрат на них в «новогоднем бюджете» среднестатистического россиянина увеличилась с 42% до 46%, отмечает телеканал 360. Традиционными подарками в России считаются шоколад и косметика, но в списке наиболее желанного преобладают путешествия, смартфоны, парфюмерия и просто деньги.
Кстати, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать детский подарок на Новый год. Для этого в первую очередь необходимо подробно изучить информацию на этикетке. Как рассказал замначальника отдела защиты прав потребителей регионального управления по Московской области Эльдар Саматов, особенно тщательно нужно проверить маркировку.
Как сообщает «Подмосковье Сегодня», на детских товарах обязательно должен быть знак Евразийского соответствия. EAC подтверждает, что продукция прошла все проверки и соответствует требованиям технических регламентов, которые действуют в стране.
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