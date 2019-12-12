Эксперты подсчитали, сколько россияне потратят на Новый год

Средний житель России готов к тратам в связи с предстоящим Новым годом в размере 19,5 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные исследования компании Deloitte. Эксперты отмечают, что это на 14% больше по сравнению с праздничными тратами в прошлом году.

Аналитики подчеркивают, что основной прирост приходится на подарки – доля затрат на них в «новогоднем бюджете» среднестатистического россиянина увеличилась с 42% до 46%, отмечает телеканал 360. Традиционными подарками в России считаются шоколад и косметика, но в списке наиболее желанного преобладают путешествия, смартфоны, парфюмерия и просто деньги.