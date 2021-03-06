Стали известны приложения-«шпионы»
Больше всего данных о пользователях собирает и передает третьим лицам Instagram. Такой вывод сделали специалисты компании по кибербезопасности pCloud, пишет Forbes.
Причинами активного сбора личных данных приложениями является стремление разработчиков улучшить алгоритмы сервиса и учесть предпочтения пользователей для показа рекламы. По данным экспертов, более половины приложений действуют таким образом, уточняет РИА Новости.
Сообщается, что Instagram передает 79 процентов данных пользователей. В их числе не только личная информация, но и историей просмотров и покупок. При миллиарде пользователей в месяц этот факт вызывает беспокойство экспертов.
На втором и третьем местах по объему собираемых сведений пользователей - Facebook (57%) и YouTube (42%), отмечает компания pCloud.
В числе наименее безопасных приложений с точки зрения сбора личной информации пользователей названы Skype, Clubhouse, Netflix, Signal, Microsoft Teams и Telegram.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов заявил в интервью НСН, что современный пользователь интернета не застрахован от утечки или кражи личной информации, так как его данные могут похитить уже не с его устройства или аккаунта, а прямо с ресурса.
«Для безопасности в интернете нужно минимизировать открытую информацию о себе, в тех же социальных сетях и любых других источниках. Нужно понимать, что вся информация, которую мы передаем в интернет, нам уже не принадлежит. При взломе или утечке она может оказаться в руках злоумышленников», - пояснил он.
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