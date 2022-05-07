Стали известны последствия обстрела ВСУ района Донецка

Подросток-очевидец обстрела Кировского района Донецка рассказал газете «Известия» о последствиях ударов украинских военных из «Градов».

Через гумкоридор с территории «Азовстали» вышли 12 человек

По словам мальчика, район практически каждый день обстреливается ВСУ, сообщает военный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

«Услышал выстрелы, посмотрел в окно и увидел снаряд, который сюда полетел. Он пролетал над теми деревьями», — пояснил ребенок.

По его словам, семья укрывается от обстрелов ВСУ в подвале.

В результате атаки ВСУ по району сильно пострадал двухэтажный жилой дом, рассказывает военкор. У строения почти полностью уничтожена крыша. В период затишья местные жители разбирают завалы во дворе дома. Городские службы восстанавливают электроснабжение.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРВСУОбстрелДонецк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры