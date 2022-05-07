Стали известны последствия обстрела ВСУ района Донецка

По словам мальчика, район практически каждый день обстреливается ВСУ, сообщает военный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

«Услышал выстрелы, посмотрел в окно и увидел снаряд, который сюда полетел. Он пролетал над теми деревьями», — пояснил ребенок.

По его словам, семья укрывается от обстрелов ВСУ в подвале.

В результате атаки ВСУ по району сильно пострадал двухэтажный жилой дом, рассказывает военкор. У строения почти полностью уничтожена крыша. В период затишья местные жители разбирают завалы во дворе дома. Городские службы восстанавливают электроснабжение.

