Стали известны последствия обстрела ВСУ района Донецка
Подросток-очевидец обстрела Кировского района Донецка рассказал газете «Известия» о последствиях ударов украинских военных из «Градов».
По словам мальчика, район практически каждый день обстреливается ВСУ, сообщает военный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.
«Услышал выстрелы, посмотрел в окно и увидел снаряд, который сюда полетел. Он пролетал над теми деревьями», — пояснил ребенок.
По его словам, семья укрывается от обстрелов ВСУ в подвале.
В результате атаки ВСУ по району сильно пострадал двухэтажный жилой дом, рассказывает военкор. У строения почти полностью уничтожена крыша. В период затишья местные жители разбирают завалы во дворе дома. Городские службы восстанавливают электроснабжение.
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