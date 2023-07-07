Стали известны подробности состояния госпитализированного Вассермана

Медики нашли в одном из легких Вассермана уплотненную ткань с неравномерными контурами. Депутату предстоит комплексная проверка здоровья, также он должен будет соблюдать строгую низкоуглеводную диету и употреблять лекарство для контроля глюкозы. Раз в полгода Вассерману необходимо будет проходить обследование.

Напомним, о госпитализации знаменитости сообщалось 6 июля. У него диагностировали сахарный диабет с осложнениями. При этом сам Вассерман заявил, что чувствует себя удовлетворительно.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выписался из больницы. Супруга фигуриста опубликовала видео с выписки в соцсетях. Фигурист выразил благодарность врачам клиники, в которой проходил лечение. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

