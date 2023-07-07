Стали известны подробности состояния госпитализированного Вассермана
Депутату Госдумы и участнику телепередачи «Своя игра» Анатолию Вассерману провели КТ и УЗИ и снизили уровень сахара в крови. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Медики нашли в одном из легких Вассермана уплотненную ткань с неравномерными контурами. Депутату предстоит комплексная проверка здоровья, также он должен будет соблюдать строгую низкоуглеводную диету и употреблять лекарство для контроля глюкозы. Раз в полгода Вассерману необходимо будет проходить обследование.
Напомним, о госпитализации знаменитости сообщалось 6 июля. У него диагностировали сахарный диабет с осложнениями. При этом сам Вассерман заявил, что чувствует себя удовлетворительно.
Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выписался из больницы. Супруга фигуриста опубликовала видео с выписки в соцсетях. Фигурист выразил благодарность врачам клиники, в которой проходил лечение. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле понадеялись на доброе будущее в российско-финских отношениях
- Сервис «Яндекс Музыка» анонсировал премодерацию новых треков
- Песков: Визита Путина в новые регионы в ближайших планах нет
- Стали известны подробности состояния госпитализированного Вассермана
- В Кремле заявили, что не видят перспектив для переговоров России и Украины
- Песков: в Кремле уверены в стабильности экономики России
- Песков: Москва будет внимательно следить за переговорами Эрдогана и Зеленского
- Земфира оспорила решение суда по статусу иноагента
- Ставропольского чиновника арестовали по подозрению в хищении денег на нужды СВО
- В Банке России допустили сезонную месячную дефляцию в августе-сентябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru