Стали известны подробности состояния госпитализированного Вассермана

Депутату Госдумы и участнику телепередачи «Своя игра» Анатолию Вассерману провели КТ и УЗИ и снизили уровень сахара в крови. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Медики нашли в одном из легких Вассермана уплотненную ткань с неравномерными контурами. Депутату предстоит комплексная проверка здоровья, также он должен будет соблюдать строгую низкоуглеводную диету и употреблять лекарство для контроля глюкозы. Раз в полгода Вассерману необходимо будет проходить обследование.

Напомним, о госпитализации знаменитости сообщалось 6 июля. У него диагностировали сахарный диабет с осложнениями. При этом сам Вассерман заявил, что чувствует себя удовлетворительно.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выписался из больницы. Супруга фигуриста опубликовала видео с выписки в соцсетях. Фигурист выразил благодарность врачам клиники, в которой проходил лечение. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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