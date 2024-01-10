Стали известны подробности смерти ребенка в поезде Москва — Чита

В поезде, следовавшем по маршруту Москва – Чита, умер семимесячный ребенок, сообщает «РЕН ТВ».

Когда состав проходил Пермский край, поступило сообщение о массовом заболевании. У ребёнка и ещё трех человек зарегистрирована высокая температура тела. На станции Кунгур врачи зашли в поезд и осмотрели 53 пассажира.

Семимесячного ребенка спасти не удалось. Его семью экстренно госпитализировали, после чего поезд продолжил движение.

На станции в Екатеринбурге пассажиры были еще раз осмотрены медиками. Также была произведена санитарная обработка вагона.

В конце декабря заболеваемость ОРВИ снижается, на январских праздниках сходит на нет, а пика достигает к концу февраля, заявил НСН кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

