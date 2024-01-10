Стали известны подробности смерти ребенка в поезде Москва — Чита
В поезде, следовавшем по маршруту Москва – Чита, умер семимесячный ребенок, сообщает «РЕН ТВ».
Когда состав проходил Пермский край, поступило сообщение о массовом заболевании. У ребёнка и ещё трех человек зарегистрирована высокая температура тела. На станции Кунгур врачи зашли в поезд и осмотрели 53 пассажира.
Семимесячного ребенка спасти не удалось. Его семью экстренно госпитализировали, после чего поезд продолжил движение.
На станции в Екатеринбурге пассажиры были еще раз осмотрены медиками. Также была произведена санитарная обработка вагона.
В конце декабря заболеваемость ОРВИ снижается, на январских праздниках сходит на нет, а пика достигает к концу февраля, заявил НСН кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru