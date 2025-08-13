«Альтернатива для Германии» - почти единственная партия, которая выступает за диалог с Россией и не отличается русофобией, сейчас ее популярность действительно растет, особенно на фоне ухудшающейся ситуации в экономике страны, но не стоит ждать потепления с Россией с ее приходом к власти. Об этом НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.

«Альтернатива для Германии» (АдГ) стала самой популярной партией в ФРГ, обогнав «Христианско-демократический союз» (ХДС) в последних опросах Forsa, пишет немецкое издание Bild. Так, уровень одобрения АдГ по последним данным составил 26%, а рейтинги канцлера Германии Мерца упали на 3% до нового минимума - 29% опрошенных. Рар прояснил, в каком положении сейчас находится АдГ.