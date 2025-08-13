В Германии заявили, что успех партии «АдГ» не приведет к потеплению с РФ
Популярность партии АдГ действительно растет, скоро она может набрать и 30%, но вряд ли наберет 40% в ближайшие три года, чтобы прийти к власти, заявил НСН Александр Рар.
«Альтернатива для Германии» - почти единственная партия, которая выступает за диалог с Россией и не отличается русофобией, сейчас ее популярность действительно растет, особенно на фоне ухудшающейся ситуации в экономике страны, но не стоит ждать потепления с Россией с ее приходом к власти. Об этом НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.
«Альтернатива для Германии» (АдГ) стала самой популярной партией в ФРГ, обогнав «Христианско-демократический союз» (ХДС) в последних опросах Forsa, пишет немецкое издание Bild. Так, уровень одобрения АдГ по последним данным составил 26%, а рейтинги канцлера Германии Мерца упали на 3% до нового минимума - 29% опрошенных. Рар прояснил, в каком положении сейчас находится АдГ.
«АдГ сейчас достаточно расколота. Все больше крепнут протрамповские силы. Но растет и отчуждение от России, поэтому приход к власти АдГ не будет означать, что между Германией и Россией сразу воцарится мир. Но это единственная партия, которая выступает против милитаризации из-за России, которая готова поддержать дипломатический диалог с РФ и в которой нет этой пещерной русофобии, наблюдаемой в других мейнстримовских партиях», - рассказал он.
При этом Рар считает, что поддержка АдГ будет постепенно расти, особенно в восточных землях Германии, и вскоре может даже образоваться коалиция с ХДС.
«Все-таки вряд ли в ближайшие два-три года АдГ наберет нужные ей 40%, чтобы действительно прийти к власти без коалиционеров. Однако, ее рост будет существенен, потому что в экономике Германии дела лучше не становятся, и люди бегут к АдГ. Но по-прежнему есть доля населения, которая готова голосовать за "зеленые" партии. И ХДС тоже никуда не исчезают, правда, у них нет роста из-за того, что канцлер Мерц теряет свою популярность. У АдГ же, да, скоро может набрать 30%. Сейчас будут выборы в Саксонии-Анхальт, и я уже не исключаю, что сначала на земельном уровне, не на федеративном, АдГ действительно может набрать силы и стать первой партией по количеству голосов и по влиянию. Именно в восточных землях действительно может состояться некая революция, и мы увидим уже коалиции христианских демократов с АдГ», - подытожил он.
Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что граждане Германии не понимают, почему канцлер Фридрих Мерц выделяет миллиарды евро на нужды Киева вместо того, чтобы направить средства на поддержку жителей страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии заявили, что успех партии «АдГ» не приведет к потеплению с РФ
- Над Белгородской областью ликвидировали три дрона ВСУ
- Латвия выделит не менее 2 млн евро на закупку оружия из США для Киева
- Безопасный Анкоридж: Саммит РФ и США на Аляске уже назвали «победой Путина»
- В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки нескольких БПЛА
- В Южно-Китайском море ВМС Китая вытеснили эсминец США
- В Роскачестве назвали способы защитить аккаунт на «Госуслугах»
- Starlink официально заработал в Казахстане
- Минобороны: ПВО ночью уничтожила 46 беспилотников ВСУ
- Ким Чен Ын заявил Путину, что КНДР будет всегда поддерживать Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru