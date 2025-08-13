Латвия выделит не менее 2 млн евро на закупку оружия из США для Киева

Правительство Латвии выделит средства на закупку вооружения из США для нужд Украины. Об этом сообщила премьер-министр республики Эвика Силиня, пишет портал Delfi.

По словам политика, Рига намерена закупить для Киева системы противовоздушной обороны и другое необходимое оружие. Объем средств, которые выделит на эти цели Латвия, пока не определен.

«Но он не будет меньше €2 млн», - подчеркнула Силиня.

Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о выделении $2 млн на закупку электрооборудования для Украины, сообщает Ura.ru.

