Латвия выделит не менее 2 млн евро на закупку оружия из США для Киева
13 августа 202508:53
Правительство Латвии выделит средства на закупку вооружения из США для нужд Украины. Об этом сообщила премьер-министр республики Эвика Силиня, пишет портал Delfi.
По словам политика, Рига намерена закупить для Киева системы противовоздушной обороны и другое необходимое оружие. Объем средств, которые выделит на эти цели Латвия, пока не определен.
«Но он не будет меньше €2 млн», - подчеркнула Силиня.
Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о выделении $2 млн на закупку электрооборудования для Украины, сообщает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Белгородской областью ликвидировали три дрона ВСУ
- Латвия выделит не менее 2 млн евро на закупку оружия из США для Киева
- Безопасный Анкоридж: Саммит РФ и США на Аляске уже назвали «победой Путина»
- В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки нескольких БПЛА
- В Южно-Китайском море ВМС Китая вытеснили эсминец США
- В Роскачестве назвали способы защитить аккаунт на «Госуслугах»
- Starlink официально заработал в Казахстане
- Минобороны: ПВО ночью уничтожила 46 беспилотников ВСУ
- Ким Чен Ын заявил Путину, что КНДР будет всегда поддерживать Россию
- СМИ: В армии Украины растет недовольство из-за неоправданных потерь
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru