Стали известны подробности поездки Пугачевой из Пскова в Москву
Российская певица Алла Пугачева совершила поездку из Пскова в Москву в стандартном вагоне с VIP-купе, а не в спецвагоне артистки. Билет в люкс-купе стоит около 30 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
Уточняется, что Пугачева путешествовала в 12-местном вагоне. В нем двухместные купе, в котором также ехала певица, оборудованы душевой (без кабины) и туалетом, полутороспальными кроватями.
Ранее российская исполнительница перемещалась в специализированном вагоне, оборудованном кухней, купе для охраны, личным купе, отдельной душевой и другими опциями, не предусмотренными в обычных российских вагонах.
Певица несколько дней назад вернулась в Россию. Очевидцы рассказывали, что она покинула свой замок в деревне Грязь и отправилась в сторону Санкт-Петербурга. После лимузин артистки заметили на въезде в Тверь, где могла посетить студию звукозаписи «Салам» в Твери для записи новой песни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru