Стали известны подробности поездки Пугачевой из Пскова в Москву

Уточняется, что Пугачева путешествовала в 12-местном вагоне. В нем двухместные купе, в котором также ехала певица, оборудованы душевой (без кабины) и туалетом, полутороспальными кроватями.

Ранее российская исполнительница перемещалась в специализированном вагоне, оборудованном кухней, купе для охраны, личным купе, отдельной душевой и другими опциями, не предусмотренными в обычных российских вагонах.

Певица несколько дней назад вернулась в Россию. Очевидцы рассказывали, что она покинула свой замок в деревне Грязь и отправилась в сторону Санкт-Петербурга. После лимузин артистки заметили на въезде в Тверь, где могла посетить студию звукозаписи «Салам» в Твери для записи новой песни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





