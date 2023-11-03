«Скучала по ней!»: Сурганова надеется, что Пугачева навсегда вернулась в Россию

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в интервью НСН заявила, что очень рада возвращению в Россию Аллы Пугачевой.

Сегодня, 3 ноября, Пугачева вернулась в Россию и сейчас находится в своем подмосковном замке в деревне Грязь. После начала СВО Пугачева вместе с мужем уехала в Израиль. С тех пор артистка приезжала в Россию дважды: в августе 2022 и в мае 2023 года. А 31 октября она впервые за четыре месяца сделала пост в соцсетях, подписав фото — «Живем дальше».