«Скучала по ней!»: Сурганова надеется, что Пугачева навсегда вернулась в Россию

Светлана Сурганова сказала в эфире НСН, что тосковала по Пугачевой, которая подарила ей огромный музыкальный, интеллектуальный и чувственный опыт.

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в интервью НСН заявила, что очень рада возвращению в Россию Аллы Пугачевой.

Сегодня, 3 ноября, Пугачева вернулась в Россию и сейчас находится в своем подмосковном замке в деревне Грязь. После начала СВО Пугачева вместе с мужем уехала в Израиль. С тех пор артистка приезжала в Россию дважды: в августе 2022 и в мае 2023 года. А 31 октября она впервые за четыре месяца сделала пост в соцсетях, подписав фото — «Живем дальше».

СМИ: Пугачева вернулась в Россию
«Я чрезвычайно рада этому обстоятельству, меня переполняют эмоции. Я очень надеюсь, что Алла Борисовна навсегда вернулась, что-то это не какое-то временное явление. Конечно, когда она уехала, страна осиротела, и я очень тосковала по ней, потому что для меня это человек, который во многом сформировал мои музыкальные пристрастия. Например, она открыла для меня поэзию Марины Цветаевой, это человек, который подарил мне очень серьёзный чувственный опыт, музыкальный, интеллектуальный, энергетический, исполнительский, актёрский», - сказала Сурганова.

При этом она пожелала здоровья всем родным и близким Пугачевой.

«Я очень рада. Дай Бог ей здоровья, не утратить радости жизни и чтобы со всеми её родными и близкими людьми было всё хорошо», - заключила собеседница НСН.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ранее сказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что скептически относится к возвращению Пугачевой, высказав мнение, что певица «ищет где лучше» и, решив локальные проблемы, уедет из страны.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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