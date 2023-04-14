В Краснодаре неизвестный убил студента из-за игровой приставки
В центре Краснодара зарезали 19-летнего студента, который продавал игровую консоль Sony PlayStation, сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Студент разместил в интернете объявление о продаже приставки. Откликнувшийся мужчина приехал к нему домой и набросился на парня с ножом.
Тело убитого обнаружила вернувшаяся с работы сестра. Преступник забрал с собой игровую приставку, ноутбук и умную колонку «Алиса».
Верховный суд Татарстана 13 апреля приговорил к пожизненному заключению Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года. Жертвами стали девять человек, 32 получили ранения, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru